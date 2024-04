Piano Mattei | Urso in Egitto lunedi’ e martedi’ - previsti incontri con cinque ministri 2

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 apr – (Xinhua) – Successivamente,sara’ in colloquio con il ministro del Commercio e Industria egiziano, Ahmed Samir, per approfondire le sinergie nel campo delle Pmi e il relativo sostegno che il nostro Paese puo’ fornire a quelle egiziane. Un focus particolare verra’ dato alla collaborazione su quattro distretti industriali individuati nel corso della recente visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Infine, e’ previsto un incontro con il ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Tarek el Molla, per esaminare le politiche dei due Paesi sul tema dell’estrazione e della lavorazione delle materie prime critiche, e per individuare possibili sinergie nel settore.23 aprile, il focus sara’ sul comparto delle energie rinnovabili, con un incontro con il ministro dell’Elettricita’ e delle Energie Rinnovabili, Mohamed ...

Bergamo . “Il fatto che l’importante vertice Italia- Africa abbia dato il via alla Presidenza Italiana del G7, così come il lancio del Piano Mattei , danno la corretta misura della centralità che il ... (bergamonews)

Roma, 20 apr – (Xinhua) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , sara’ in missione al Cairo, in Egitto , lunedi’ 22 e martedi’ 23 aprile, per una serie di incontri bilaterali e ... (romadailynews)

Piano Mattei: Urso in Egitto lunedi’ e martedi’, previsti incontri con cinque ministri - Roma, 20 apr - (Xinhua) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sara' in missione al Cairo, in Egitto, lunedi' 22 e martedi' 23 ...romadailynews

All’Onu Massari incontra Lagalla, Palermo in campo per il Piano Mattei - NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, insieme all’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta, è stato ricevuto oggi a ...sicilianews24

Un ponte con New York, Lagalla porta in America il modello Palermo: “Che il mondo copi le nostre buone pratiche” - Lo ha detto il sindaco durante un incontro con l’ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante italiano delle Nazioni Unite. E ha puntualizzato: “Vengano messe a frutto le esperienze della città nel c ...palermotoday