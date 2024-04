Philipp Plein: "Con i miei orologi di lusso inizia nuovo capitolo" - Lo stilista tedesco, a Milano per la Design Week, svela la nuova edizione limitata dei segnatempo Crypto King Flying Tourbillon e il Crypto King Hexagon: 'Mix senza precedenti di stile e raffinatezza' ...adnkronos

ITA: Philipp Plein Unveils Exquisite Time Machines at Salone del Mobile 2024 Milan - Durchstöbern Sie 52 Fotos und Bilder. Oder starten Sie eine neue Suche, um noch mehr Fotos und Bilder zu entdecken. Philipp Plein attends a special cocktail soiree at the Philipp Plein Showroom during ...gettyimages.de

Philipp Plein svela due nuove linee di orologi di lusso - Dopo il debutto dello scorso anno nell'orologeria di lusso, Philipp Plein presenta una nuova collezione "affascinante e rivoluzionaria", che comprende ...pambianconews