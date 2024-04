Perseguita una donna - 38enne finisce ai domiciliari

(Di sabato 20 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNon accetta il rifiuto della relazione sentimentale e inizia are ladi cui si è invaghito. Giovedì scorso, a Montano Antilia (Sa), i Carabinieri della Stazione di Laurito hanno arrestato e messo aiunaccusato di atti persecutori nei riguardi di unadel posto. La misura cautelare è stata emessa, su richiesta della Procura, dal gip del Tribunale di Vallo della Lucania. Il provvedimento è originato dalla denuncia presentata nei confronti dell’indagato che, non accettando il rifiuto della, l’avrebbe in più circostanzeta provocandole uno stato di paura ed ansia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

