Perde il controllo del Suv e si ribalta - automobilista soccorso in eliambulanza

(Di sabato 20 aprile 2024) Fermo, 20 Aprile 2024 – Un cinquantenne è stato trasportato inall’ospedale regionale di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale autonomo avvenuto questa mattina a Capodarco di Fermo. L’uomo era alla guida di un Suv e stava percorrendo il tratto stradale in via Vallescura. Incidente a Capodarco di Fermo, l'uomo è stato portato ina Torrette Erano da poco passate le 10 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ildell’auto che si èta su se stessa in mezzo alla carreggiata. Estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure del personale medico e sanitario del 118 e Croce Azzurra di Porto San Giorgio, il conducente non ha mai perso coscienza. A scopo precauzionale, è stato disposto per lui, il trasferimento in ...