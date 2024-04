Perché i vegani non mangiano latte e uova?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 20 aprile 2024) I, ovvero le persone che hanno scelto di eliminare qualsiasi prodotto animale dalla loro alimentazione, nonper scelta etica. Nella loro idea sia la produzione di, così come quella di carne e pesce, è un crudele sfruttamento degli animali. A differenza dei latto ovo vegetariani, che pur non mangiando né carne né pesce, consumanoe derivati e, le persone vegane per quanto possibile e praticabile, sono contrarie a ogni forma di sfruttamento e di crudeltà verso gli animali. Non indossano capi in pelle, non usano prodotti per l’igiene della casa e personale con all’interno prodotti animali. Sono contrarie ai circhi, agli acquari e ai maneggi. E più in generale a tutte quelle attività che sfruttano gli ...