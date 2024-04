Perché ho abbandonato Isola dei Famosi - Peppe Di Napoli rompe il silenzio | il vero motivo del ritiro

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) A pochi giorni dall’addio all’deidi Francesco Benigno, quello diDi. Settimana di fuoco per i telespettatori, che ancora vogliono risposte sull’”esclusione”, come è stata definita dalla produzione del reality show, dell’attore.dapprima si era parlato di, poi di squalifica per “comportamenti non consoni e vietati dal regolamento”. Ma è stato soprattutto l’intervento di Benigno a mezzo social a creare il caso. Ha infatti parlato di una verità diversa, di minacce da parte della produzione e chiesto di mandare in onda ivideo che avrebbero portato alla sua espulsionesicuro di non aver fatto nulla di vietato. Video che però, con grande delusione del pubblico, Vladimir Luxuria non ha mostrato ...