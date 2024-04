Perché gli eroi locali del Newcastle United sono spesso considerati a standard più elevati da alcune sezioni della loro base di fan

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 20 aprile 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Primavittoria per 4-0 sul Tottenham Hotspur, i tifosi delhanno svelato uno striscione che celebrava gli 11 membriprima squadra cresciuti tifando il club. Sotto c’era una citazione di Sean Longstaff: “Amo rappresentare la città… Rappresentare le persone cheme”. È una bella battuta, ma Longstaff non ha tagliato una figura di felicità nel rappresentare la sua città a volte in questa stagione. Dopo la partita con il Tottenham, il compagno di squadra di Longstaff, Dan Burn, ha parlato con lui L’Atletico e disse: “Quando tutto va bene, non dipende mai dai ragazzi del posto.i ragazzi che entrano, il che va assolutamente bene. E poi quando va diversamente, a volte è come noi local players ...