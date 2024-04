Perché Beniamino Zuncheddu è stato assolto dopo 33 anni in carcere | Ragionevole dubbio su colpevolezza”

(Di sabato 20 aprile 2024) Le motivazioni della sentenza del processo di revisione per, tornato liberopiù di 30di. Il processo non ha condotto alla dimostrazione della certa estraneità dell'ex pastore ma ha fatto emergere unsulla sua colpevolezza.

E’ stato assolto ed è libero Beniamino Zuncheddu , l’uomo in carcere da 33 anni per la strage del Sinnai del gennaio del 1991. Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Appello di Roma al termine del ... (ilcorrieredellacitta)

Caso Zuncheddu, "assolto per ragionevole dubbio su sua colpevolezza": ...revisione "non ha condotto alla dimostrazione della certa ed indiscutibile estraneità di Beniamino ... "Zuncheddu "fu condannato perché il teste oculare dichiarò di averlo riconosciuto come l'...

Caso Zuncheddu, 'assolto per ragionevole dubbio su sua colpevolezza': ...revisione 'non ha condotto alla dimostrazione della certa ed indiscutibile estraneità di Beniamino ... "Zuncheddu "fu condannato perché il teste oculare dichiarò di averlo riconosciuto come l'aggressore, ...