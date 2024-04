Per realizzare le ambiziose riforme di Draghi bisognerà convincere le opinioni pubbliche europee

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 20 aprile 2024) Durante l’incontro sui diritti sociali dell’Unione europea, organizzato dalla presidenza europea del Belgio, Marioha sferzato l’Europa affermando la necessità di «un cambio radicale» dell’Ue, chiamata ad agire «unita come mai prima» di fronte a un mondo che «sta cambiando». Queste parole, seppur nascono come anticipazione dei contenuti del report sulla competitività europea chesta preparando in questi mesi, vanno oltre il piano puramente industriale, e si collocano su un piano eminentemente politico, guardando alla struttura stessa dell’Unione. Non a caso, oltre al riferimento al fatto che la competitività europea non si costruisce «gareggiando a vicenda» tra Stati membri, all’affermazione della necessità di investimenti comuni necessari in settori cruciali come difesa ed energia e al riferimento all’integrazione dei mercati dei ...