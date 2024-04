Per cancellare Twitter - Musk mette a rischio la sicurezza degli utenti

Nel suo egocentrismo assolutista, Elon Musk continua a perdersi in un bicchiere d’acqua. Il caso del (finto) redirect di ogni riferimento (passato e presente) a twitter.com è l’emblema di come ... (giornalettismo)

Reggia di Caserta, restyling ultimato ma biglietteria in stand-by - Il restauro del muro di cinta della Reggia in corso Giannone sono in dirittura d’arrivo, ma il varco e la biglietteria non potranno essere aperti finché non saranno effettuati i ...ilmattino

I biglietti. Tagliandi in vendita online e alla Lizza. Ecco le tariffe - Sono disponibili i tagliandi per la partita Siena-Mazzola, con prezzi vari da 10 a 30 euro. Ingresso gratuito per i tifosi under 10. Prenotazione posti per portatori di handicap. Striscioni appesi dal ...lanazione

Autovelox non idonei, le multe saranno annullate: il Veneto trema per la sentenza della Cassazione - La sentenza della Corte di Cassazione fa tremare il Veneto. Protagonisti gli autovelox e le migliaia di sanzioni da cancellare. Il Palazzaccio ha accolto l’opposizione di un avvocato ...leggo