Peppe Di Napoli torna sui social dopo il ritiro dall’Isola 18 e spiega il motivo dell’abbandono

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 20 aprile 2024) Ieri, venerdì 19 aprile, la produzione de L’Isola dei Famosi ha comunicato ildiDidal programma. Il pescivendolo e ristoratore napoletano, molto noto sulla piattaforma TikTok, ha deciso di lasciare definitivamente l’Honduras. Poco fa, tramite un messaggio pubblicato su Instagram, hato di aver abbandonato il reality a causa di problemi fisici: Grazie a tutti per il supporto. Purtroppo per problemi fisici ho dovuto abbandonare il programma! Grazie Italia! Grazie! E grazie all’immenso staff di Mediaset Infinity Banijay Italia. Un’esperienza che porterò sempre con me. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDI(@pescheriadi) La diciottesima ...