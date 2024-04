Peppe Di Napoli - mistero sul suo ritiro da L’Isola dei Famosi 2024 | dichiarazioni contrastanti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 20 aprile 2024)Diha deciso di lasciaredeinella giornata di venerdì 19 aprilea qualche settimana dall’inizio del reality condotto da Vladimir Luxuria. Ma, se inizialmente ha dichiarato che lo aveva fatto per stanchezza, in un secondo intervento sui social ha invece affermato di avere problemi fisici. E ciò ha confuso il pubblico, che si aspetta un chiarimento in merito a questa vicenda nella puntata di lunedì 22 apriledeiDilascia il realitydeitramite un comunicato sui propri account social ufficiali nella giornata di venerdì 19 aprile ha fatto ...