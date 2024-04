(Di sabato 20 aprile 2024) Centinaia di orologi, gioielli, pietre preziose, denaro in contanti, altri oggetti di valore e addirittura un fossile di, per un ammontare di seidi euro. Sarebbe il frutto di anni e anni di furti, truffe e rapine che un 70enne avrebbe accumulato durante la sua vita. Adesso questi...

Napoli , 13 marzo 2024 - Aniello Ambrosio , il pensionato di 71 anni scomparso il 20 febbraio , è stato trovato morto oggi pomeriggio. Il corpo dell'uomo era in un pozzo a San Giuseppe Vesuviano, in ... (quotidiano)

Pensionato trovato con 6 milioni di beni illeciti, anche un osso di Mammut - L'uomo, un 70enne di Bologna, è accusato di ricettazione. Nelle sue case trovati centinaia di orologi, gioielli, pietre preziose, denaro in contanti, altri oggetti di valore ...today

Rimini, Carlo Baschetti trovato morto in casa: il cadavere era in corridoio, l'allarme lanciato dai vicini - Un uomo di 83 anni è stato trovato morto in casa dopo una decina di giorni. È successo ieri mattina a Rimini in un condominio di via Felici, dove due vicine di casa, hanno chiamato ...leggo

Pensionato morto investito dalla sua auto che aveva lasciato senza freno a mano - Un Pensionato di 73 anni è morto investito dalla sua stessa auto, parcheggiata su una strada in pendenza, a Vertova, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto in via Monte Cavlera. L’uomo era so ...blitzquotidiano