Pensionato bolognese colleziona orologi e gioielli rubati per 6 milioni | sequestrati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Bologna, 20 aprile 2024 – Un70enneaveva accumulato, e conservato nelle sue abitazioni in città e nelle Marche, diversi articoli - tra cinquecentoe pietre preziose, denaro in contanti, dipinti, strumenti musicali, reperti archeologici tra i quali un fossile di Mammut - del valore di circa 6di euro. Scoperto dalla Squadra Mobile nel marzo del 2023 e reso noto nell'operazione 'Aurum', ilera stato denunciato a piede libero per ricettazione. Infatti, buona parte dei beni, secondo quanto accertato dalle indagini, era probabilmente provento di furti, truffe e scippi commessi negli ultimi vent'anni. Nei giorni scorsi gli agenti della Divisione anticrimine della Questura di Bologna hanno eseguito un sequestro preventivo su proposta ...