Pellegatti | Roma-Milan umiliante - la colpa è di Pioli Su Conte so che …

Carlo Pellegatti in esclusiva ai nostri microfoni in vista di Roma-Milan: “Le ultime due partite sono state una parentesi inaspettata”. Obiettivo rimonta per il Milan di Stefano Pioli in Europa ... (notizie)

Carlo Pellegatti in esclusiva ai nostri microfoni in vista di Roma-Milan : “Le ultime due partite sono state una parentesi inaspettata”. Obiettivo rimonta per il Milan di Stefano Pioli in Europa ... (notizie)

Strage di Erba, Lavorino: “Ci sono elementi validi per rifare il processo” - Il criminologo Lavorino in esclusiva ai nostri microfoni sulla strage di Erba: “Non sappiamo come andrà a finire, ma i giudici devono lavorare in tranquillità”. Nuovo rinvio sulla riapertura del ...notizie

Roma-Milan, Pellegatti: “Cosa devono fare i rossoneri per ribaltare il risultato” - Carlo Pellegatti in esclusiva ai nostri microfoni in vista di Roma-Milan: “Le ultime due partite sono state una parentesi inaspettata”. Obiettivo rimonta per il Milan di Stefano Pioli in Europa League ...notizie

MONZA - Galliani: "Milan, Inter, Juventus e Roma vogliono la Serie A a 18 squadre" - "Condivido integralmente la relazione del presidente Gravina. Bisogna pensare che cosa fare. I contrasti interni al sistema nascono e si acuiscono quando quattro big, Milan, Inter, Juventus e Roma, ha ...napolimagazine