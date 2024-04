(Di sabato 20 aprile 2024), 20 aprile 2024 – “Non c’è più tempo!”: questo hanno detto questa mattina i rappresentanti delle associazioni “Il gabbiano”, “Sbarre di zucchero” e dell’Unione regionale per la salute mentale” che hanno tenuto undavanti aldiin cella. Sono 31 iavvenuti dietro le sbarre degli istituti di pena italiani soltanto nel 2024, in 32 anni sono morti1.754 detenuti. “è uno dei carceri peggiori – ha detto Micaela Tosato vice presidente di ‘Sbarre di zucchero’ – dove è morto Jordan Jeffrey Baby, il trapper di 26 anni e dove a Pasqua si è tolto la vita un altro detenuto”. Il gruppo, dopo aver letto al megafono i nomi di tutti coloro che hanno deciso di togliersi la vita, con ...

Pavia, presidio contro i suicidi in carcere. Le richieste: pene alternative e cure - Iscritti e simpatizzanti delle associazioni che si battono per la dignità dei detenuti hanno manifestato davanti alla casa circondariale cittadina. Qui un triste record: nove casi in due anni ...ilgiorno

Sciopero globale per il clima, i Fridays for future in presidio a Firenze e in altre 27 piazze d’Italia - Nell’anno corrente ogni mese è stato il mese più caldo di sempre, Sicilia e Sardegna sono in stato di emergenza per la siccità, abbiamo visto alluvioni ...greenreport

Sigilli alle aule da oltre quattro mesi: "Rivogliamo la nostra scuola" - Hanno disegnato la loro scuola, quella che da oltre quattro mesi non possono vivere, mentre i loro genitori firmavano una presa di posizione per chiedere la riapertura in sicurezza dell’edificio, sott ...ilgiorno