Pasti pronti più sani porterebbero "enormi" benefici agli europei

(Di sabato 20 aprile 2024) AGI -piùpotrebbero ridurre le emissioni dell'UE di 48 milioni di tonnellate all'anno e far risparmiare ai clienti 2,8 miliardi di euro (2,4 miliardi di sterline) ogni anno, oltre a ridurre le malattie. I fast food e i piattiforniscono più di un sesto delle calorie dell'UE ma contengono molto più sale e carne di quanto raccomandano i medici, secondo quanto emerso da un'analisi della società di consulenza Systemiq commissionata dalle organizzazioni ambientaliste no-profit Fern e Madre Brava. Gli scienziati hanno scoperto che imporre standard minimi di salute e sostenibilità alle aziende che si occupano di vendere la maggior parte di questi cibi porterebbealla società. "Rendere i piattipiùe ...

Tre C-130 statunitensi in volo sganciano 66 «pacchi» da un'altezza di mille metri. Nessun medicinale consegnato: «Sono troppo fragili» (corriere)

Scuola, la denuncia nel Salento: vermi nel piatto di pasta - Insetti nei piatti destinati ai bambini. Sta facendo discutere quanto avvenuto alcuni giorni fa a Racale, nel plesso scolastico di via Mazzini. In uno dei piatti pronti per essere distribuiti ...quotidianodipuglia

Pronta la nuova scuola di Pacciana. Dopo Covid e alluvione ora ci siamo. Ma resta l’incognita sul personale - Dopo il lungo stop ai lavori prima a causa del Covid e poi dall’alluvione del 2 e 3 novembre, è stata finalmente inaugurata la nuova scuola dell’infanzia di Pacciana e il nuovo parcheggio della ...lanazione

Piatti pronti più sani farebbero meno male alla salute e ridurrebbero le emissioni nell’UE - Oltre a farci risparmiare 2,8 miliardi di euro ogni anno, grazie al più basso costo degli ingredienti utilizzati: è quanto emerge dal rapporto “Making ...fanpage