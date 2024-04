Passante - l’ora della verità La Regione punta i cantieri | Ok entro quest’estate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) Bologna, 20 aprile 2024 – Qualcosa si sta muovendo suldi nuova generazione, croce e deliziagiunta Lepore. Andrea Corsini, assessore ai TrasportiEmilia-Romagna, ieri a margine di una conferenza stampa a Palazzo d’Accursio ha raccontato che c’è stata una accelerazione da parte di Autostrade e del ministero sul famoso progetto definitivo dell’infrastruttura senza un ok. Tanto da far confidare in una partenza deigiàl’estate. "Formalmente non abbiamo notizie, però informalmente sappiamo che c’è stata un’accelerazione", ha detto ieri Corsini. "Auspichiamo – ha aggiunto l’assessore, che in viale Aldo Moro ha anche le deleghe al Commercio e al Turismo – che davvero nel giro di qualche settimana ci possa essere l’approvazione definitiva". In ...