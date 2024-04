Parola a chef Fusca Dal boom social alla tv con Pistoia nel cuore | Ma cambiamo passo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024)"Ogni volta che torno ami fa male vedere tante attività chiuse. I locali della Sala lavorano tanto, mentre quelli nelle zone limitrofe sicuramente meno. Questo in primis perché non vengono quasi mai organizzati eventi innovativi, che siano in grado di attirare i giovani. In altre città toscane c’è un certo movimento, con festival e manifestazioni, mentre qua la musica - purtroppo - è diversa". Con la genuinità e la spontaneità che lo contraddistinguono sui, assiemesimpatia ebravura in cucina, Federiconon si sottrae dal tirare le orecchiesua, dove tornerà nei prossimi giorni per partecipare come ospite a "La Toscana in Bocca – L’arte di assaporare", evento di punta di Confcommercio ...