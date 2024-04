Parabiago - ragazza disarcionata dal cavallo nel parcheggio della stazione

(Di sabato 20 aprile 2024)(Milano), 20 aprile 2024 – Un insolito incidente equestre è avvenuto sabato mattina a. Non un maneggio, bensì ilferroviaria e del cimitero il luogorovinosa caduta. Sull’asfalto, dunque, e tra le auto parcheggiate. Ad essereimprovvisamente dal quadrupede unadi 27 anni finita a terra. La fantina è stata soccorso poco dopo da un’ambulanza: le sue condizioni, apparse preoccupanti in un primo momento, non sono risultate tali tanto da non richiedere il ricovero. Poteva decisamente andarle peggio. Ilnel frattempo è stato recuperato con un apposito mezzo da trasporto sotto la supervisionepolizia locale.

