Panchina Milan - La Repubblica | la confessione di Antonio Conte Vuole lo scudetto con…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 20 aprile 2024) Per ladelrimane sempre caldo il nome di. Secondo La, il tecnico avrebbe confessato di voler vincere lo… Mai così caldo il tema delladel. Dopo la cocente delusione per l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma, la posizione di Stefano Pioli è quanto mai traballante. Circolano già le voci di un clamoroso esonero del tecnico emiliano in caso di sconfitta nel derby contro l’Inter in programma lunedì sera. La Curva rossonera si è già schierata e considera ormai concluso il ciclo di Pioli al, In mezzo a tutta questa situazione rimangono sempre caldi i nomi degli allenatori accostati al club rossonero negli ultimi tempi. Come quello di ...