Panchina Milan - Julen Lopetegui il favorito dalla dirigenza per il dopo Pioli Il motivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 20 aprile 2024), proseguono i contatti tra lae l’entourage di. Lo spagnolo è ilper il: ilIn casala delusione per l’eliminazione dell’Europa League per mano della Roma è ancora tanta. L’ambiente è frustrato, con la curva rossonera che ha provato a scuotere la squadra nel finale della gara contro i giallorossi allo Stadio Olimpico. Il richiamo è ad una massima applicazione in vista del derby tanto atteso contro l’Inter. Ma è chiaro che ladi Stefanosia sempre più traballante che mai. Ed ecco allora che tornano in auge alcuni profili di allenatore che potrebbero fare al caso del. Uno su tutti sembrerebbe in pole ...