Pallamano. Securfox con Malo

(Di sabato 20 aprile 2024) LaAriosto in campo nella super sfida della penultima giornata di regular season del girone B in programma al “Pala Boschetto”, oggi alle 17, con in palio un solo pass per i play off promozione in programma dal prossimo 15 al 19 maggio presso il Centro Tecnico Federale di Chieti. Per l’ultima gara della stagione fra le mura amiche, il neo capo allenatore Francesco Ancona (nella foto) non potrà disporre dell’estremo difensore Gabriela Vitale, la cui stagione si è conclusa anzitempo per infortunio. In casa Ariosto, senza Vitale allaservono due vittorie per blindare il secondo posto alle spalle di Leno, già certa del primato. Sosta “balsamica” per capitan Soglietti e compagne, che hanno potuto recuperare dagli acciacchi, importanti energie e assimilare quanti più concetti dal nuovo staff tecnico. In casa, ...