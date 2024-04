Padiglione Italia in Biennale | ascolto e tensione verso l’altro

(Di sabato 20 aprile 2024) Venezia, 20 apr. (askanews) – Un’esperienza sonora che riempie i vuoti, colma gli spazi e apre prospettive più ampie sull’idea di arte. Ilalla 60esimad’arte di Venezia è un progetto profondo, che ci porta ad accorgerci di come l’ascoltare sia anche una forma di. Il progetto “Due qui / To Hear” è stato curato da Luca Cerizza e realizzato dall’artista Massimo Bartolini. “Le persone – ha detto Bartolini ad askanews – capiscono che sono loro che compongono la mostra con la propria posizione, con il loro modo di starci dentro: se qualcuno parla il suono scompare, quindi uno tace, spostandosi all’interno dello spazio privilegia ed esalta certe note invece di altre, è quasi un compositore estemporaneo”. L’installazione occupa tutti gli ...

Venezia, 27 feb. (askanews) – Si intitola Due qui / To Hear il progetto espositivo per il Padiglione Italia alla 60esima Esposizione Internazionale d’ Arte della Biennale di Venezia, promosso dalla ... (ildenaro)

Due qui / To Hear. Con una traduzione solo apparentemente scorretta, che gioca sull’assonanza tra “two here“ (due qui) e “to hear“ (sentire/udire), già dal titolo il progetto espositivo per il ... (quotidiano)

Inaugurazione del Padiglione Italia alla 60ma Biennale d’arte di Venezia con qualche fischio per il sindaco Luigi Brugnaro colpevole di avere detto: “Il Padiglione , sono sincero, non mi è ... (secoloditalia)

