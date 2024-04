Osimana-Maceratese al Diana a porte chiuse - Giornate di squalifica e partita a porte chiuse in Eccellenza e Promozione, sanzioni anche in Prima Categoria. Ammenda per il Pietralacroce.ilrestodelcarlino

Il programma del fine settimana. Oggi si gioca in contemporanea in Promozione e Prima categoria - Partite e arbitri dall’Eccellenza alla Prima categoria: aggiornamenti sulle prossime giornate e classifiche delle squadre in lizza per la promozione. Partite e arbitri dall’Eccellenza alla Prima ...ilrestodelcarlino

Urbino, manca un centimetro per i playoff: classifica avulsa spettacolare - ECCELLENZA - I ducali quinti a +5 su K-Sport, Montegranaro e Maceratese. Un punto in due gare per esultare e all'ultima c'è l'Osimana senza obiettivi Un punto in due partite per celebrare la qualifica ...youtvrs