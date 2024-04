Ordine d’arrivo F1 - Sprint GP Cina 2024 | Verstappen precede Hamilton e Pere - 4° Leclerc che passa Sainz

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 aprile 2024) Si è appena conclusa laRace del Gran Premio della, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai il successo è andato, tanto per cambiare, a Max. Il pilota del team Red Bull, partito quarto, non ha spinto nei primi giri gestendo le gomme. Quando ha deciso di cambiare marcia ha superato prima Alonso poichiudendo con 13.0 sull’inglese e 15.2 su Sergioz. Quarte e quinte le due Ferrari. All’interno della scuderia di Maranello si sono vissuti momenti intensi. Carlosstava volando verso il podio ma il contatto con Fernando Alonso lo ha penalizzato. A quel punto Charlesne aveva di più e, dopo un contatto in fondo al lungo rettilineo, il monegasco ha piazzato un grande ...