Ordine d’arrivo F1 - Sprint GP Cina 2024 | rimonta di Verstappe - Leclerc sorpassa Sainz

(Di sabato 20 aprile 2024) Si è appena conclusa laRace del Gran Premio della, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai il successo è andato, tanto per cambiare, a Maxn. Il pilota del team Red Bull, partito quarto, non ha spinto nei primi giri gestendo le gomme. Quando ha deciso di cambiare marcia ha superato prima Alonso poi Hamilton chiudendo con 13.0 sull’inglese e 15.2 su Sergio Perez. Quarte e quinte le due Ferrari. All’interno della scuderia di Maranello si sono vissuti momenti intensi. Carlosstava volando verso il podio ma il contatto con Fernando Alonso lo ha penalizzato. A quel punto Charlesne aveva di più e, dopo un contatto in fondo al lungo rettilineo, il monegasco ha piazzato un grande sorpasso sul vicino di box nel giro ...

F1, Leclerc polemico: “Sainz lotta più con me che con gli altri” [ VIDEO ] - Le dichiarazioni e il team radio di Charles Leclerc, molto polemico dopo la Gara Sprint in Cina: "Sainz lotta più con me che con gli altri".circusf1

