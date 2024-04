Ora devo trovare la soluzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) L’ennesima delusione tra le mura amiche-nemiche del Città del Tricolore ha portato per la prima volta in stagione la tifoseria di casa a cori pesanti contro squadra e allenatore con riferimenti espliciti alla “mancanza di attributi” in campo. E ancora fischi durante gli ultimi minuti di gioco da tutti i settori, la gente che abbandona anzitempo gli spalti e anche dalla tribuna si alzano grida di protesta. La disfatta casalinga della Reggiana ha anche provocato gli animi in curva con il gruppo storico delle Teste Quadre che ha smontato in anticipo gli striscioni in forma di contestazione e hanno smesso di incitare la squadra. Al termine della partita mister Alessandro Nesta va sotto i distinti e la sud a chiedere scusa “mettendoci la faccia”. Al suo fianco tutta la squadra, partendo dai senatori con il capitano Paolo Rozzio e Manolo Portanova. Sotto alla curva il confronto si fa più ...