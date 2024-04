Ora ai distributori sacchi grigi e azzurri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Da ieri i cinqueautomatici presenti in città (via Pisa, via Dei Salici, via Caravaggio, via Girardi, piazza San Magno), non erogano più solo icon il microchip destinati ai rifiuti indifferenziati, ma anche quelli di colore azzurro per il conferimento di pannolini e pannoloni. Si completa, in questo modo, l’offerta di Comune e Aemme Linea Ambiente, finalizzata ad agevolare gli utenti, consentendo loro di procurarsi idi cui necessitano in modo autonomo, senza più dover dipendere per forza dallo sportello di via per Busto Arsizio 55. Aiautomatici ci si può recare ogni 90 giorni: questo è l’intervallo di tempo impresso nella memoria interna di ciascuno di questi cinque macchinari, che registra ogni fornitura erogata. Ch.S.