Operaio 23enne morto stritolato in un compattatore - incidente sul lavoro nel Milanese

Incidente sul lavoro, Operaio muore stritolato in un compattatore: aveva 23 anni - Il giovane, addetto in un'azienda di lavorazione dei rifiuti, nel tentativo di azionare il macchinario ci sarebbe caduto dentro. Inutili i tentativi di soccorso ...ilmeridianonews

