Omicidio al carcere di Opera - chi era Antonio Magrini strangolato in cella | la condanna per droga e i legami con i clan di Bari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024) Milano – Colpito alla testa e al corpo, probabilmente con il manico di una scopa, e poicon la cintura di un accappatoio: è morto così, nelladeldi68 anni. A ucciderlo il suo compagno di detenzione Domenico Massari, che sconta un ergastolo per l’dell’ex moglie Deborah Ballesio. Quando si era costituitosi era presentato spontaneamente nell’istituto di pena milanese il 23 ottobre 2023 per scontare unaper traffico di cocaina sulla rotta Serbia-Lombardia e che in passato era stato coinvolto prima in un’indagine sull’a colpi di stampella di un ambulante e poi in un blitz antimafia come referente all’ombra della Madonnina del ...