Olimpiadi del Cuore 2024 | agosto al top in Versilia

(Di sabato 20 aprile 2024) Sarà come di consueto un lungo e caloroso serpentone di big dello sport, della tv, della musica e dello showbiz: unal top con ledel. Grandi emozioni e una ricca dose di divertimento: adintornano, salvo imprevisti last-minute, ledel. Ogni anno uno strepitoso ed incredibile successo di colori e calore: grande partecipazione di pubblico per ledeldi Forte dei Marmi, organizzate dal grande tifoso della Juventus Paolo Brosio e dal suo staff (con Attilio Lo Pò in pole position). Una due giorni davvero molto ricca di volti vip del pianeta dello sport, big della televisione e dello showbiz, negli anni ...

Le acque di Hyères (Francia) ospiteranno la Last Chance Regatta , l’ ultima occasione di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda la Vela . L’Italia si gioca le sue ultime carte ... (oasport)

I Mondiali di marcia a squadre andranno in scena domenica 21 aprile ad Antalya (Turchia). La rassegna iridata riservata all’evento per team del tacco e punta si arricchisce di una grande novità ... (oasport)

Il Coni non vuole più pagare le tasse: l’ultima trovata di Malagò, che rischia di chiudere il bilancio in rosso - I dipendenti, le Olimpiadi, le tasse: ogni scusa è buona per batter cassa. Da mesi il Coni chiede al governo di avere più contributi pubblici a sua disposizione, “appena” 45 milioni di euro l’anno. Or ...ilfattoquotidiano

Duplantis irreale: ritocca per l’ottava volta il record del mondo del salto con l’asta – Video - Armand Duplantis verso l'infinito e oltre. L'atleta svedese di salto con l'asta in Cina firma un nuovo primato ...ilfattoquotidiano

VIDEO Armand Duplantis record del mondo: volo memorabile nel salto con l’asta - Armand Duplantis ha iniziato la stagione all'aperto con una perentoria stoccata, degna del suo talento sconfinato. Il fuoriclasse svedese ha infatti ...oasport