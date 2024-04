Odissea infinita da pendolari | andata e ritorno con 2 ore di ritardo Dopo il vertice i soliti disagi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Arezzo, 20 aprile 2024 – Le cose non sono cambiate, anzi. Peggiorano i ritardi nella tratta aretina dei. Dalla mezz’ora standard con cui molti di quelli che devono raggiungere Firenze per studio o lavoro si sono trovati a fare i conti quasi regolarmente, siamo passati addirittura a 50 o 70 minuti disui tempo di percorrenza. “Ieri mattina il solito Intercity 580 in partenza da Arezzo alle 7,32 è arrivato a destinazione con 51 minuti di– spiega Dimitri Abbado referente deiaretini – un treno, sempre lo stesso interessato da costanti ritardi, che sarebbe dovuto arrivare a Firenze alle 8,06 e invece ha accumulato un ennesimo clamoroso”. Ma non è l’unico treno ad impiegare più del dovuto per andare o tornare dal capoluogo di Regione. Vale anche per i convogli ...