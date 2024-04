Ode a Cocteau - il genio che giocava col mito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Guggenheim Venezia celebra Jean, poeta della molteplicità, con la bella mostra, a cura di Kenneth E. Silver (catalogo edito da Guggenheim con Marsilio Arte, pp. 171, € 40) che si intitola La rivincita del giocoliere. L’immagine guida è la celebre fotografia di Philippe Halsman, in cui con molte braccia, dipinge, disegna, fuma. La relazione tra poesia, disegno, teatro, danza, cinema, disegna un identikit esistenziale quasi incredibile, che fu sotto il segno di Orfeo. Ildel poeta che affronta le furie è la figura simbolica principale della sua produzione, che nell’esposizione compare anche con i grandi manifesti, disegnati dall’artista, dei due film in cui ha reso omaggio in modo magnifico al cantore mitico. Peggy Guggenheim ebbe un legame di amicizia con il poeta: inaugurò di fatto la sua galleria a Londra nel 1938, con una sua ...