Occupazione | il 2023 anno record

(Di sabato 20 aprile 2024) Nelil numero di lavoratori in provincia di Varese ha toccato il suo valore massimo. Come emerge dai dati Istat elaborati dalla Camera di Commercio il totale degli occupati ha raggiunto quota 391mila. Una crescita di 15mila unità rispetto al 2022, mentre l’incremento sul 2018 è stato di 10mila lavoratori. L’ampliamento del mercato del lavoro ha portato a un innalzamento dei tassi disia per la componente maschile che per quella femminile. Prendendo in considerazione la fascia d’età lavorativa 15-64 anni, il tasso d’varesino sfiora il 70%, allineandosi alla media regionale lombarda e superando di gran lunga quella nazionale (61,5%). Di particolare rilievo il rientro al lavoro delle donne: dopo il livello minimo toccato nel 2020 (56,2%) legato alle difficoltà dell’emergenza Covid ...