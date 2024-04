(Di sabato 20 aprile 2024) Taylorcontinua a battere i suoi: The Tortured Poets Department è diventato l'piùin un solo. Lo ha annunciato Spotify. Con Ttpd, uscito a mezzanotte, la popstar è diventata anche l'artista più ascoltata in un solonella storia della piattaforma di musica in streaming. Ttpd (come è ormai stato soprannominato dai fan) è il primoad essereoltre 200 milioni di volte in un solo. Ilapparteneva allache adesso è responsabile dei primi trepiù scaricati in un solo: oltre a Ttpd, Midnights e 1989 (Taylor's version).

Streaming, Netflix sale a quota 270 milioni di abbonati - Sottoscrittori in crescita nel primo trimestre del 2024, oltre le attese del mercato. Bene l’offerta con la pubblicità. Dal 2025 la piattaforma non comunicherà più i dati trimestrali sugli abbonati ...italiaoggi

Un Nuovo headquarter per Lutech - Una nuova sede, inaugurata ieri a Milano, per il gruppo Lutech, che ha chiuso il il 2023 con 1 miliardo di euro di nuovi ordini: un bilancio record per la società specializzata nel digitale e nell'int ...italiaoggi

Nuovo record per la Swift, album più scaricato in un giorno - Taylor Swift continua a battere i suoi record: The Tortured Poets Department è diventato l'album più scaricato in un solo giorno. Lo ha annunciato Spotify. (ANSA) ...ansa