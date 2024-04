Nuove antenne telefonia A Montuolo è dietrofront

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Una prima importante vittoria per gli abitanti di: l’antenna per lamobili sarà “traslocata“. L’annuncio è arrivato nell’ultima seduta del consiglio comunale, giovedì sera. L’assessore all’ambiente Cristina Consani ha ricordato i presupposti del piano dellamobile ricordando anche le installazioni del prossimo semestre: “saranno quattro e più precisamente a Pontetetto ein diverse eubicazioni rispetto a quelle già individuate e rivelate inidonee. Le altre due saranno in via Sarzanese e via Passamonti in aree ancora in fase di individuazione da parte degli uffici competenti, ma sicuramente non in zone residenziali: allo stato attuale non sono programmate né richieste ulteriori installazioni“. Una svolta che tranquillizza al momento non poco gli abitanti di ...