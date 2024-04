Norovirus - al Passo del Tonale vietato l’uso potabile dell’acqua I sintomi e come si trasmette

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Roma, 20 aprile 2024 –aldel: dopo i casi di gastroenterite acuta e in attesa di avere la certezza delle analisi, scatta il divieto di usare l’acqua per scopi alimentari. L’ordinanza è stata emessa per il “principio di massima precauzione” dal sindaco di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli. Per ora ilè un ‘indiziato’. Ma quali sono isi? Ecco le risposte. Con la premessa dei chiarimenti dati dal sindaco. Le parole del sindaco di Ponte di Legno Il primo cittadino di Ponte di Legno naturalmente attende la risposta dalle analisi. Nel frattempo ricorda che “ilsi può presentare all’internoin casi eccezionali e si può debellare con una sanificazione della rete. ...