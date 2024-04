NJPW | Ufficializzati due match per Resurgence Titolo Strong maschile in palio?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 20 aprile 2024) Il prossimo 11 maggio la <>NJPWStrong> sarà nella Toyota Arena di Ontario, CA per presentare un nuovo PPV su suolo Nord Americano. Si tratta di <>ResurgenceStrong>, evento per il quale sono già stati annunciati Stephanie Vaquer chiamata a difendere il <>TitoloStrong>femminile contro Alex Windsor. Eddie Kingston invece se la vedrà contro Gambe Kidd in un No Rope Last Man Standing <>matchStrong>, non è ancora chiaro però se il <>TitoloStrong>di EK sarà ino meno.