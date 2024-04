NIKY SAVAGE fuori con È BANGER

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 20 aprile 2024)ieri 19 aprile 2024 pubblica il suo primo progetto discografico “È ()” e all’interno anche lo speciale feat. con unclasse della scena come PAKY. Andiamo a saperne di più.con l’EP “È ()” Dopo i successi ottenuti nell’ultimo anno,continua a sfornare hit, ma ora è pronto a sorprendere tutti con il suo primo progetto discografico: “È ()” (https://wmi.lnk.to/e; Warner Music Italy)dal 19 aprile ovunque. Di questo nuovo lavoro in studio, finora non era stato detto molto, ennesima dimostrazione di quanto l’artista abbia intenzione di uscire piano piano allo scoperto, svelando passo ...