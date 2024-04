Niente sigaretta a meno di 5 metri dagli altri | quanto pesano le politiche anti-fumo sulla salute

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Il 14 aprile 2024 è stata approvata dal consiglio comunale di Torino una modifica del Regolamento relativo aldi tabacco che ne ha esteso il divieto (variamente modulato) anche all’aperto in situazioni di potenziale assembramento, quali plateatici, fermate bus, code di attesa, parchi e manifestazioni. Si tratta di una decisione che in vero riconosce molti precedenti ma che soprattutto s’inscrive nella traiettoria di uno storico percorsoavviato in Italia all’inizio degli anni 60 con il divieto di pubblicizzazione delle sigarette, poi a metà degli anni 70 con quello di consumo in alcuni locali pubblici che divenne pressoché totale nel 2003 con la cosiddetta “Legge Sirchia” (l’allora ministro della), per arrivare nel 2013 ad estendersi anche ad alcune pertinenze esterne delle aree scolastiche e ...