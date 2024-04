Sarà inaugurata da Elizabeth Strout, una delle maggio ri autrici della letteratura contemporanea americana, l’ edizione del Salone del Libro di Torino 2024. Dal 9 al 13 maggio , cinque giorni in ... (iodonna)

Nicola Lagioia sulla censura Rai ad Antonio Scurati: “Invito gli intellettuali a farsi sentire” - Nicola Lagioia ha lanciato un appello ai colleghi, scrittori, scrittrici e intellettuali invitandoli/e a farsi sentire contro la censura della Rai ad Antonio ...fanpage

Appello di Nicola Lagioia sulla censura Rai a Scurati: “Facciamoci sentire”. - Lo scrittore Nicola Lagioia lancia un appello per Antonio Scurati e per la libertà di espressione e di critica in Italia. Lo riportiamo di seguito. “Ad Antonio Scurati sarebbe stato annullato il contr ...articolo21

Lagioia sul caso Scurati, 'è ora di farsi sentire' - "Ad Antonio Scurati sarebbe stato annullato il contratto per un monologo sul 25 aprile di cui sarebbe stato protagonista stasera a Che Sarà, la trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai3 dove anc ...ansa