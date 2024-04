New York - morto il cospirazionista che si è dato fuoco davanti al tribunale del processo Trump

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) New, 20 aprile 2024 - Èl'uomo che ieri si èaldi Newdove da lunedì è in corso ilcontro Donald, accusato di aver occultato pagamenti per comprare il silenzio dell'ex pornostar Stormy Daniels. Lo scrivono diversi media americani che citano fonti di polizia. L'uomo, un 37enne della Florida di nome Maxwell Azzarello, si è cosparso di liquido infiammabile e si èdopo aver gettato in giro degli opuscoli da lui redatti con teorie cospirazioniste. epa11289525 An emergency personnel investigates the scene after a man set himself on fire at Collect Pond Park, outside Manhattan Criminal Court where former president Donald ...