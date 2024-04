Nel borgo torna la magia del mercatino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 aprile 2024) Domani, come ogni terza domenica del mese, aa Buggiano si rinnova, nelle vie del centro storico, l’atteso appuntamento con il’Curiosando e riciclando… per dare nuova vita alle cose’. Dalle 9 fino al tramonto corso Indipendenza si riempirà di bancarelle con oggetti particolari e cose curiose, a disposizione di collezionisti e curiosi alla ricerca del pezzo unico per arricchire la propria collezione o di un’idea per un regalo originale. Mobili, soprammobili, oggettistica di ogni tipo, abiti e accessori di abbigliamento, dischi in vinile, cd e musicassette, quadri, stampe, libri, riviste e molto ancora esposti per accendere quell’interesse che solo i mercatini riescono a trasmettere ai visitatori attesi anche da fuori zona. I negozi saranno eccezionalmente aperti, proponendo le loro particolari offerte, così come bar, pasticcerie, ...