Navigatore solitario disperso in mare tra Grecia e Italia da 10 giorni | salvato dalla Guardia Costiera | VIDEO

(Di sabato 20 aprile 2024)intrada 10Uno spagnolo, che aveva intrapreso una navigazione in solitaria dall’isola di Creta verso la Sicilia e del quale non si avevano più notizie da 10, è stato tratto in salvoa circa 200 chilometri dalle costene. L’uomo era partito l’11 aprile scorso a bordo di un’imbarcazione a vela di 12 metri, ma presto si erano perse le sue tracce. Dopo aver ricevuto l’informazione dal centro di soccorso del Pireo e acquisita una segnalazione satellitare che indicava la possibile presenza dell’unità a 110 miglia da Capo Spartivento, lasi è ...

Navigatore solitario disperso in mare tra Grecia e Italia da 10 giorni - Uno spagnolo, che aveva intrapreso una navigazione in solitaria dall’isola di Creta verso la Sicilia e del quale non si avevano più notizie da 10 giorni, è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera ...tpi

Roccella Jonica. Velista solitario, salvato dalla Guardia costiera, disperso tra l’Italia e la Grecia - L'uomo di nazionalità spagnola aveva iniziato, l'11 aprile, una navigazione in solitario dall'isola di Creta verso la Sicilia ...tempostretto

Disperso in mare tra Grecia e Italia: Guardia costiera salva velista spagnolo. Il video della complicata operazione - Una complessa operazione di salvataggio è stata condotta dalla Guardia Costiera dal pomeriggio di ieri fino alle luci dell’alba che ha soccorso uno spagnolo che aveva iniziato l’11 aprile, una navigaz ...ilfattoquotidiano