Nasce lo sportello antiviolenza | Un presidio per persone fragili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 aprile 2024) La violenza sulle donne non si combatte solo a parole, ma con azioni concrete. E’ stato inaugurato a Castiglione dei Pepoli, presso il Centro Servizi Pepoli, lodi MondoDonna, ovvero ildi genere. Il servizio è sempre attivo telefonicamente e l’ultimo martedì del mese faa Castiglione. E’ questo l’ultimo tassello di un sistema integrato di sportelli presenti in Appennino, insieme a quelli di Vergato, Marzabotto, Castel di Casio e San Benedetto Val di Sambro. La persona interessata ha così la possibilità di scegliere dove andare, anche per motivi di privacy. "Aggiungiamo un altro tassello al nostro centro servizi – ha afferma il sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri, che ha inaugurato il nuovo– che sta diventando sempre più un punto di ...