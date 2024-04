Napoli - Manna interessato a Dean Huijsen

(Di sabato 20 aprile 2024) Ilsi prepara per la prossima stagione, cercando rinforzi per migliorare la squadra. Quest’anno la squadra è stata molto sottotono, o almeno, di non ha di certo brillato come l’anno scorso quando ha trionfato in campionato. Giovanniguiderà il calciomercato del club partenopeo, anche se attualmente è sotto contratto con la Juventus.L'articolo

