(Di sabato 20 aprile 2024) Il presidente Aurelio Desta lavorando diligentemente in vista della prossima sessione di mercato estiva del, anche in attesa di annunciare il nuovo allenatore. Indipendentemente dall’esito della stagione calcistica attuale, che non è stata per niente semplice, Demira a una netta inversione di tendenza. Non c’è più tempo o spazio per L'articolo

Stefano Pioli potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli . Il tecnico del Milan piace al patron De Laurentiis per tre motivi.

Empoli-Napoli oggi alle 18, De Laurentiis pronto a sostenere i suoi ragazzi in vista delle ultime partite di campionato. Nella giornata di oggi, il Napoli sarà impegnato in trasferta contro ...

Napoli, De Laurentiis vuole chiarezza e pianifica le nuove strategie del club - Il Napoli prevede una serie di movimenti di mercato sia in entrata che in uscita. Tuttavia, De Laurentiis ha espresso chiaramente al nuovo allenatore l'importanza di valorizzare giocatori che non ...

Bomba de La Stampa: "Pioli-Napoli, contatti con ADL: c'è già la durata del contratto" - De Laurentiis infatti, è in pieno casting per l'allenatore, c'è stato più di un contatto per un eventuale impegno biennale (con opzione per il terzo anno).

