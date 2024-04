Nagelsmann ct fino al 2026 - ora il Bayern è su Zidane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024) Nel grande valzer degli allenatori che la prossima estate caratterizzerà molti campionati europei di vertice, l’ultima voce riguarda il possibile ritorno di Zinedinesu una panchina insospettabile. Non è strano che la voce di un interessamento delMonaco per l’ex juventino sia uscita proprio ieri: è anche il giorno in cui è caduta la candidatura più forte, quella del tedesco Julian: ieri ha prolungato il contratto da ct della Germaniaai mondiali delin Canada, Messico e Usa. L’ufficializzazione è arrivata dalla Federcalcio tedesca, che ha tolto ogni dubbio sul futuro del 36enne tecnico exMonaco: resterà al suo posto anche dopo gli Europei di questa estate, quindi sfuma anche la possibilità di un arrivo di Jurgen Klopp sulla panchina della ...