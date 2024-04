Nacho-Inter - ritorno di fiamma? Un dubbio e un grande ostacolo

(Di sabato 20 aprile 2024)torna nel mirino dell’, soprattutto dopo il rifiuto di rinnovare col Real Madrid. Cosa che gli permette già ora di accordarsi con la prossima squadra. Tuttavia c’è unper i nerazzurri. INCASTRO PERFETTO –non sarà più il capitano del Real Madrid dal prossimo 1° luglio. Anzi, non indosserà più nemmeno la maglia dei blancos. Il suo contratto scade il 30 giugno, e il difensore non ha intenzione di rinnovarlo. Per la gioia dell’, da sempreestimatrice dello spagnolo. Che già l’anno scorso poteva sbarcare a Milano, salvo poi rinnovare (allora sì) col Real Madrid. Ora invece la decisione appare definitiva, esi sta quindi guardando attorno per scegliere la prossima destinazione. L’...

Romano: “Inter Interessata a Nacho, ma la pista sembra difficile: la situazione” - Nuovi aggiornamenti da Fabrizio Romano sul futuro di Nacho, accostato anche all’Inter. Ecco il suo tweet: “Nacho si prenderà un po’ di tempo prima di decidere il prossimo club, concentrandosi ...fcinter1908

Mercato Inter, che beffa per Marotta: cambia tutto per il parametro zero - Beffa per il mercato dell’Inter: l’idea Nacho potrebbe sfumare Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore del Real Madrid, Nacho Fernandez, potrebbe non approdare all’Inter ...spaziointer

Dalla Spagna: Nacho, addio al Real Madrid. C’è anche l’Inter - In scadenza di contratto con il Real Madrid, Nacho Fernandez sarebbe nel mirino dell'Inter, pronto a prenderlo a parametro zero ...europacalcio